Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%Известия 06:35

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля. Как отмечается на сайте регулятора, краткосрочные проинфляционные риски снизились.
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Ключевая ставка - сигнал на снижение

ПРАЙМ07:39

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Ведомости06:30

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Говорит Москва06:35

Банк России надеется, что годовая инфляция вернется к 4% в 2020 году

Росбалт07:22

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Гарант07:04

На заседании ЦБ РФ в июне ключевая ставка может быть снижена

Finam.Ru09:00

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАССвчера в 04:55
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Происшествия

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»

Обновлено в 09:45
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
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Политика

В США назвали страну, представляющую угрозу в сфере сбора разведданных

Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наибольшую угрозу для США в сфере сбора разведданных представляет Китай.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Названы дата и место похорон актрисы Элины Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля пройдет прощание с артисткой Элиной Быстрицкой. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено в 08:42
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Здоровье

Два медучреждения Самары получили новых руководителей

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил два медучреждения города и представил новых руководителей.
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Общество

Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Политика

СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания

В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика

В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Политика

Медведев пообещал упростить выдачу гражданства иностранным выпускникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал упростить выдачу российского гражданства иностранным выпускникам отечественных вузов.
Обновлено в 09:09
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Путешествия

Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды

В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Экономика

Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер

Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Общество

Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца

Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
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«Спартак» уволил своих топ-менеджеров

В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Космос

Объяснено появление нового атмосферного явления

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Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Авто

Уникальный автомобиль Chevrolet Corvette продают на аукционе eBay

Как сообщает портал «Motor», на онлайн-аукционе eBay появился необычный лот.
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Деарне и Стольберг покинут «Авангард», Семёнов продлил контракт

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Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
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