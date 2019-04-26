Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%Известия 06:35
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля. Как отмечается на сайте регулятора, краткосрочные проинфляционные риски снизились.
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Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика
В США назвали страну, представляющую угрозу в сфере сбора разведданных
Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наибольшую угрозу для США в сфере сбора разведданных представляет Китай.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Названы дата и место похорон актрисы Элины Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля пройдет прощание с артисткой Элиной Быстрицкой. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено в 08:42
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Здоровье
Два медучреждения Самары получили новых руководителей
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил два медучреждения города и представил новых руководителей.
Обновлено в 05:56
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика
В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Политика
Медведев пообещал упростить выдачу гражданства иностранным выпускникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал упростить выдачу российского гражданства иностранным выпускникам отечественных вузов.
Обновлено в 09:09
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Путешествия
Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды
В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Экономика
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Космос
Объяснено появление нового атмосферного явления
Обновлено в 08:16
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Авто
Уникальный автомобиль Chevrolet Corvette продают на аукционе eBay
Как сообщает портал «Motor», на онлайн-аукционе eBay появился необычный лот.
Обновлено в 08:08
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55