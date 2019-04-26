Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%Известия 06:35
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля. Как отмечается на сайте регулятора, краткосрочные проинфляционные риски снизились.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) задержан в Нальчике по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 12:47
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 12:41
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Россия сняла санкции с четырех украинцев
Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 10:42
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп высоко оценил заявления Путина по Северной Корее
Президент США Дональд Трамп рассказал, что высоко оценивает заявления российского главы Владимира Путина о ситуации вокруг Северной Кореи.
Обновлено в 10:57
Гаджеты
«Яндекс» рассказал, сколько заработал на собственных устройствах
Виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», использовался в следующих устройствах: наушниках Sony Experia Ear Duo, детских часах Elari KidPhone и умных колонках Irbis A, Dexp Smartbox и Elari SmartBeat.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Дебошир избил начальницу поезда в Петербурге
Обновлено в 07:53
Происшествия
Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46