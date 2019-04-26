Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%Известия 06:35
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля. Как отмечается на сайте регулятора, краткосрочные проинфляционные риски снизились.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
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