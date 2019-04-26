Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%Известия 06:35

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых. Такое решение было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля. Как отмечается на сайте регулятора, краткосрочные проинфляционные риски снизились.
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При слабом экономическом росте в апреле-мае считаем понижение ставки на заседании ЦБ 14 июня вероятным сценарием - Альфа-банк

Финмаркет09:23

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАССвчера в 04:55

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На заседании ЦБ РФ в июне ключевая ставка может быть снижена

Finam.Ru09:00

Ключевая ставка - сигнал на снижение

ПРАЙМ07:39
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
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Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
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Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
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Общество

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СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам

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Обновлено в 08:37
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Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
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