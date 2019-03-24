Финансы
ЦБ оставил ключевую ставку без измененияRusvesna.su 22 марта в 06:58
Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Таким образом, ЦБ сохранил ставку уже на втором заседании подряд.
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с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время22 марта в 06:30
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Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Гарант22 марта в 07:09
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