ЦБ оставил ключевую ставку без измененияRusvesna.su 22 марта в 06:58

с чего всё началось

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Таким образом, ЦБ сохранил ставку уже на втором заседании подряд.

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Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Недвижимость Названы регионы с самой доступной ипотекой в России Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Политика S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит» Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».

Экономика Магазины смогут сэкономить на электричестве по примеру заводов Дерипаски Правительство разрешило мелким потребителям — магазинам, кафе, сотовым вышкам и небольшим предприятиям — снижать потребление электроэнергии в пиковые часы и получать за это плату.

Общество Стало известно о климатических угрозах югу России Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.

Наука Ученые: Психологические травмы меняют структуру мозга ребенка Изменения в структуре коры головного мозга, которые могут стать причиной тяжелой депрессии, появляются в период становления личности в результате жестокого или пренебрежительного отношения со стороны близких.

Общество Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.

Армия и оружие Индонезийские рыбаки поймали китайский подводный беспилотник Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.

Происшествия На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.

Космос В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.

Общество Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.

Общество В патче 7.21d для Dota 2 ослабили Oracle Изменения предметов в патче 7.21d для Dota 2Скрыть Герои Arc Warden Прирост ловкости увеличен с 2,1 до 2,4. Длительность Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24 секунд.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Общество 71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей Жительница английского острова Уайт стала самой старой танцовщицей бурлеска в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Армия и оружие Израиль стягивает войска к сектору Газа Утром в понедельник палестинская ракета попала в жилой дом в густонаселенной центральной части страны, ранив семь человек, включая детей.

Политика Рейтинг кандидата на пост президенты Украины Зеленского превысил 30% Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.

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Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом под Владимиром Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и иномарки во Владимирской области.