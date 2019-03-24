Финансы

ЦБ оставил ключевую ставку без измененияRusvesna.su 22 марта в 06:58

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Таким образом, ЦБ сохранил ставку уже на втором заседании подряд.
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с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ
, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.
Реальное время22 марта в 06:30

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Денежный рынок: продажа годового базиса выглядит привлекательно

ПРАЙМ04:38

Цены в мягкой просадке

Российская газетавчера в 10:53

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

РИА Новости22 марта в 07:39

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Коммерсантъ22 марта в 18:01

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАСС22 марта в 07:05

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Интерфакс22 марта в 07:04

Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Гарант22 марта в 07:09
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Кино

Умер выдающийся режиссер и сценарист Ларри Коэн

Известный сценарист Ларри Коэн скончался в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни 23 марта. Ларри Коэн известен зрителям по многим фильмам ужасов.
Обновлено в 04:05
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия

Спортсмен скончался во время лыжной гонки в Самарской области

Обновлено в 03:52
Экономика

Магазины смогут сэкономить на электричестве по примеру заводов Дерипаски

Правительство разрешило мелким потребителям — магазинам, кафе, сотовым вышкам и небольшим предприятиям — снижать потребление электроэнергии в пиковые часы и получать за это плату.
Обновлено в 05:02
Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Космос

Роскосмос планирует развивать окололунный туризм за $400 млн

Обновлено в 04:05
Наука

Ученые: Психологические травмы меняют структуру мозга ребенка

Изменения в структуре коры головного мозга, которые могут стать причиной тяжелой депрессии, появляются в период становления личности в результате жестокого или пренебрежительного отношения со стороны близких.
Обновлено в 02:47
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Индонезийские рыбаки поймали китайский подводный беспилотник

Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.
Обновлено в 03:56
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Общество

Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья

Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Космос

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой

Обновлено в 00:10
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество

Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее

Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

В патче 7.21d для Dota 2 ослабили Oracle

Изменения предметов в патче 7.21d для Dota 2Скрыть Герои Arc Warden Прирост ловкости увеличен с 2,1 до 2,4. Длительность Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24 секунд.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Общество

71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей

Жительница английского острова Уайт стала самой старой танцовщицей бурлеска в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 01:24
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие

Израиль стягивает войска к сектору Газа

Утром в понедельник палестинская ракета попала в жилой дом в густонаселенной центральной части страны, ранив семь человек, включая детей.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Обновлено в 02:30
Политика

Рейтинг кандидата на пост президенты Украины Зеленского превысил 30%

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.
Обновлено в 03:30
Технологии

Милитаризация сотовой связи: В России появится виртуальный мобильный оператор для военнослужащих «Воентелеком»

Виртуальный мобильный оператор «Воентелеком» появится в России в ближайшее время. О таких планах сообщили сегодня утром СМИ.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом под Владимиром

Два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и иномарки во Владимирской области.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
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