Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку и допустил ее снижение в 2019 годуРБК 06:31

Центральный банк установил ключевую ставку на уровне 7,75%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Регулятор также снизил прогноз по инфляции: с 5–5,5% по итогам 2019 года до 4,7–5,2%. Он прогнозирует, что инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.
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