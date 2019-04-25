Экономика

ЦБ согласовал кандидатуру предправления Московской биржиВедомости 10:40

ЦБ согласовал назначение Юрия Денисова на должность председателя правления Московской биржи. Об этом на общем годовом собрании акционеров биржи сообщил председатель наблюдательного совета биржи Олег Вьюгин.
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В набсовет Мосбиржи вошел учредитель нового банка Дмитрий Еремеев, главой набсовета переизбран Вьюгин

Банки.ру13:58

Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета «Московской биржи»

Финмаркет11:45

Наблюдательный совет Мосбиржи переизбрал своим председателем Олега Вьюгина

ТАСС12:08

ЦБ согласовал кандидатуру предправления Московской биржи

Ведомости10:40

Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»

Finam.Ru11:58
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Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Обновлено в 18:44
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Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.
Обновлено в 20:04
Гаджеты

Microsoft повысила системные требования для Windows 10

Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Здоровье

В больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус

В Детской городской клинической больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус.
Обновлено в 07:47
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Спорт

Казанский «Зенит» вышел в финал чемпионата России по волейболу

Казанский "Зенит" обыграл на выезде "Факел" из Нового Уренгоя в втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Обновлено в 11:45
Политика

Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 11:12
Политика

WSJ: Вашингтон вынужден отложить планы по наращиванию добычи нефти и газа у берегов США

Администрация американского президента Дональда Трампа вынуждена отложить выполнение планов по расширению масштабов добычи нефти и газа на континентальном шельфе США.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Кино

Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей»

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.
Обновлено в 11:58
Наука

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

Обновлено в 17:52
Технологии

Система «Мир» намерена внедрить сервис оплаты покупок по скану лица

Платежная система «Мир» предполагает запустить сервис по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе и в компаниях-разработчиках биометрических и платежных решений.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года

Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Политика

Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

Обновлено в 09:35
Происшествия

В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Москве два человека погибли в перестрелке у метро «Новые Черемушки»

В полицию Москвы поступило сообщение о стрельбе у станции метро "Новые Черемушки".
Обновлено в 11:33
Политика

Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.
Обновлено в 17:18
Футбол

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте

Обновлено в 19:48
Политика

Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной

В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Интернет

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено в 19:00
Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Политика

Зеленский пообещал проверить закон о языке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
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