Экономика

ЦБ соберет номера клиентов банков для блокировки мошеннических звонковВести.Финанс 03:35

Российский центробанк соберет с банков номера телефонов их клиентов, чтобы передать их операторам связи для дальнейшей блокировки мошеннических звонков, сообщил "КоммерсантЪ".
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Хакеры вне зоны доступа сети. Как Центробанк защитит счета россиян от телефонных мошенников

Телеканал 360°08:44

ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников

Реальное время02:22

Центробанк встал на тропу войны с банковскими мошенниками и готовит «белый» список номеров кредитных организаций

Фонтанка.Ру03:53

ЦБ соберет номера клиентов банков для блокировки мошеннических звонков

Вести.Финанс03:35

Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Lenta.ru03:03

ЦБ защитит россиян от телефонных мошенников

Народные новости04:53

ЦБ обзвонит банки

Коммерсантъвчера в 18:29
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Авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 700 автомобилей

Отзыву подлежат 23 малотоннажных автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и V-Class, переданных покупателям в этом году, для замены приборной панели.
Обновлено в 08:37
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Политика

Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах

Обновлено в 12:02
Политика

Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля примет в Кремле главу Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Госдума приняла закон об изоляции интернета в России

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о «суверенном интернете», сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 08:48
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Общество

Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму

Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Футбол

«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентября

Обновлено в 04:59
Здоровье

Клещи с начала сезона покусали 58 петербуржцев

По состоянию на 15 апреля в медучреждения по поводу укусов клещей обратилось 58 человек, в том числе 17 детей.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Спорт

Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб

Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43
Игры

Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 12:27
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Белоруссии сгорел католический деревянный храм конца XIX века

Обновлено в 11:49
Авто

Определен лучший автомобиль 2019 года

Среди люксовых автомобилей лучшим в 2019 году признан немецкий Audi A7.
Обновлено в 14:10
Хоккей

«Авангард» объявил состав на матч с ЦСКА

"Авангард" объявил состав на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:38
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Общество

На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре

Обновлено в 08:55
Происшествия

«Меги» и автовокзал в Мурино эвакуируют

Сообщается, что горожанам срочно пришлось покинуть два торговых центра – «Мегу Парнас» и «Мегу Дыбенко», а также автовокзал в Мурино.
Обновлено в 13:13
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Авто

Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения

Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Политика

Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выразил соболезнования Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и предложил свою помощь в восстановлении храма.
Обновлено в 13:33
Политика

Путин посоветовал чиновникам не «бронзоветь»

Президент России Владимир Путин считает, что чиновники не должны отрываться от общества.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
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