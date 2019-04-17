Экономика
ЦБ соберет номера клиентов банков для блокировки мошеннических звонковВести.Финанс 03:35
Российский центробанк соберет с банков номера телефонов их клиентов, чтобы передать их операторам связи для дальнейшей блокировки мошеннических звонков, сообщил "КоммерсантЪ".
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Авто
Mercedes-Benz отзывает в России более 700 автомобилей
Отзыву подлежат 23 малотоннажных автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и V-Class, переданных покупателям в этом году, для замены приборной панели.
Обновлено в 08:37
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Политика
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах
Обновлено в 12:02
Политика
Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии
Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля примет в Кремле главу Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Госдума приняла закон об изоляции интернета в России
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о «суверенном интернете», сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 12:45
Общество
Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму
Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины
В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Клещи с начала сезона покусали 58 петербуржцев
По состоянию на 15 апреля в медучреждения по поводу укусов клещей обратилось 58 человек, в том числе 17 детей.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Спорт
Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб
Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43
Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Обновлено в 12:27
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Определен лучший автомобиль 2019 года
Среди люксовых автомобилей лучшим в 2019 году признан немецкий Audi A7.
Обновлено в 14:10
Хоккей
«Авангард» объявил состав на матч с ЦСКА
"Авангард" объявил состав на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:38
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым
Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Общество
На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре
Обновлено в 08:55
Происшествия
«Меги» и автовокзал в Мурино эвакуируют
Сообщается, что горожанам срочно пришлось покинуть два торговых центра – «Мегу Парнас» и «Мегу Дыбенко», а также автовокзал в Мурино.
Обновлено в 13:13
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Авто
Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения
Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Политика
Трамп выразил соболезнования Папе Римскому после пожара в Нотр-Даме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выразил соболезнования Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и предложил свою помощь в восстановлении храма.
Обновлено в 13:33
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «бронзоветь»
Президент России Владимир Путин считает, что чиновники не должны отрываться от общества.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42