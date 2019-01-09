Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубляИзвестия06:10
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора. Кроме того, на 2,39 рубля был снижен курс доллара США, он составляет 67,0795 рубля.
Известия06:10
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Финансы
Биржевые индексы в США восстановились от минимумов почти на 10%
От своих недавних минимальных отметок биржевые индексы в США уже восстановились почти на 10% за считанные дни, поэтому весь текущий оптимизм и ожидания с ним связанные, уже явно заложены в цены.
Обновлено в 07:20
Финансы
Международные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича
Международные резервы Украины выросли на 10,6%, составив на 1 января 2019 года $20,8 млрд, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Нацбанка Украины.
Обновлено в 03:48
Финансы
Названы причины предстоящего роста цен на жилье
В конце 2018-го рост цен на жилье в новом году спрогнозировали более половины россиян, принявших участие в соответствующем тематическом опросе.
Обновлено в 04:41
Финансы
На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования
Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.
Обновлено в 06:39
Финансы
Глава Банка Эстонии пророчит криптовалютам бесславный конец
Как писал Sputnik Эстония, самая популярная из криптовалют — биткоин — в конце 2017 года побила собственный рекорд стоимости, превысив психологически важный показатель в 20 тысяч долларов.
Обновлено в 07:35
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн
В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Обновлено в 02:59
Финансы
Минфин Украины сохранил доходность облигаций внутреннего долга
Минфин проводит первичное размещение облигаций внутреннего госзайма еженедельно, в основном по вторникам.
Обновлено в 07:13
Финансы
Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей
В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).
Обновлено в 05:04
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.
Обновлено в 03:00
Финансы
ЕБРР даст миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане
Европейский банк реконструкции и развития предоставит миллион долларов на развитие малого бизнеса в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЕБРР.
Обновлено в 04:17
Финансы
Золото продолжает дешеветь из-за укрепления доллара
Цена на золото во вторник вечером продолжает снижаться, однако аналитики оптимистичны по поводу стоимости золота в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Госнефтефонд Азербайджана повысил предложение валюты на аукционах
Объем свободно конвертируемой валюты, проданной в декабре 2018 года Государственным нефтяным фондом АР (ГНФАР) на аукционах, организованных Центральным банком АР, достиг 677,1 миллиона долларов, что на 15% превышает итоги торгов в декабре 2017 года, сообщении ГНФАР.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Morgan Stanley рекомендует продавать доллар
Стратеги банка Дэвид Адамс и Шина Шах предлагают занимать короткие позиции как на рынке опционов, так и на споте с целью на 1.2800 и стопом на 1.3650.
Обновлено вчера в 09:44
Финансы
С нового года в Латвии уменьшились сборы с обеспеченных граждан
Минфин прогнозирует, что в новом году поступления налога солидарности составят 60,29 млн. евро, сообщает информационный портал press.lv.
Обновлено вчера в 04:53
Финансы
Капитал банка «Открытие» после объединения с Бинбанком достиг 315 млрд рублей
Капитал банка "ФК Открытие" после присоединения Бинбанка вырос до 315 млрд рублей, заявил председатель правления банка Михаил Задорнов, передает ТАСС.
Обновлено в 07:39