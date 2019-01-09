Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубляИзвестия06:10
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора. Кроме того, на 2,39 рубля был снижен курс доллара США, он составляет 67,0795 рубля.
Известия06:10
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Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны хабаровского криминального авторитета
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улица и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
ВВС США сообщили о гибели российского военного спутника «Космос-2430»
Российский космический аппарат «Космос-2430», который был запущен в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.
Обновлено в 19:21
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.
Обновлено в 17:20
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Политика
Врио главы Пентагона нецензурно высказался об истребителе F-35
Обновлено в 19:54
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 57 процентов автовладельцев в той или иной степени довольны своим полисом ОСАГО.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.
Обновлено в 08:17
Политика
Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий
В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Политика
Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом
Ранее 7 января сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Посольство России в Австралии не получало подозрительных пакетов
Посольство России в Канберре работает в обычном режиме на фоне сообщений о рассылке подозрительных пакетов в посольства и консульства в Австралии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Обновлено в 00:59
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Общество
В Британии кошка испортила редкую картину XVII века
Домашняя кошка Падме повредила картину XVII века, которую приобрел и отреставрировал британский искусствовед Бендор Гросвенор, пишет The Telegraph.
Обновлено в 19:37
Политика
Трамп назвал встречу с демократами тратой времени
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено в 19:00
Энергетика
Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Интернет-пользователи ряда стран пожаловались на неполадки в работе некоторых сервисов Google.
Обновлено в 20:15
Политика
Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 17:19
Энергетика
«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд
"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 17:58
Общество
Сгусток жира размером с Пизанскую башню нашли в британской канализации
В канализации британского города Сидмут, графство Девон, обнаружили 64-метровый сгусток жира и мусора.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пожар на заводе промышленного цинкования под Оренбургом локализован
Спасатели локализовали пожар, который возник в цехе горячего цинкования на заводе в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области.
Обновлено в 11:49
Космос
Сломалась камера на телескопе «Хаббл»
Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Обновлено в 16:54
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов На 89-м году жизни умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного совета СССР.
Обновлено в 15:36
Общество
МВД предложило увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете
Юридическим лицам грозит штраф в миллион рублей или приостановка работы до 90 суток. Также проект увеличивает штрафы для провайдеров.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Мутко назвал размер компенсации за утрату жилья при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие при обрушении в жилом доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для приобретения жилья из расчета 31725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко.
Обновлено в 18:47
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung не могут удалить приложение Facebook
Большинство пользователей смартфонов фирмы Samsung начали жаловаться, что не имеют возможности удалить со смартфона приложение Facebook.
Обновлено в 09:46
Наука
Разгадана главная тайна человеческого мозга
Оказалось, что ключевую роль играет специфичный для человека ген ARHGAP11B.
Обновлено в 10:19
Общество
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов синтетическими
Обновлено в 20:24
Общество
В ПФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2019 году
Как сообщает в среду, 9 января, «Российская газета», право на заслуженный отдых в 2019 году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
Обновлено в 08:39