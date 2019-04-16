ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубляТАСС 05:38

Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара на уровне 64,2422 рубля, что на 0,47 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубля

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