Финансы

ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубляТАСС 05:38

Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара на уровне 64,2422 рубля, что на 0,47 копейки ниже предыдущего показателя.
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Банк России чуть понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:35

Замер в ожидании. Рубль готовится к важному событию

Smolnarod.ru06:25

ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубля

ТАСС05:38

Официальный курс доллара понизился менее чем на копейку, евро — на 5 копеек

Банки.ру05:46

Курс доллара: рубль готовится к важному событию

Expert.ru01:30
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Происшествия

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Обновлено в 07:45
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент

Обновлено в 08:39
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Транспорт

В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления

В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.
Обновлено в 05:40
Политика

Тушили медленно: Лужков прокомментировал ликвидацию пожара в Нотр-Даме

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал об ошибках в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 09:18
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество

Британским детям запретят ставить лайки в соцсетях

В качестве одной из мер предлагается ликвидировать «лайки» для детей и подростков, к примеру, в Instagram и Facebook.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле

США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Футбол

Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Общество

В Петербурге на один день перенесли праздник «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге на один день перенесли традиционный праздник выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 10:31
Спорт

«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама

"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Космос

Российские космонавты на МКС вырастят траву в невесомости

Эксперимент по исследованию болотной травы в условиях космической невесомости на Международной космической станции (МКС) решили запустить российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

Близкие актера рассказали, что сейчас Башаров находится в Сочи, где, действительно проводит время со своей новой спутницей.
Обновлено в 04:53
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Здоровье

Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин

Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Футбол

Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева

Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Обновлено в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
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