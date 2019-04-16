ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубляТАСС 05:38

Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара на уровне 64,2422 рубля, что на 0,47 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубля

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

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Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

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Транспорт В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.

Политика Тушили медленно: Лужков прокомментировал ликвидацию пожара в Нотр-Даме Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал об ошибках в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.

Транспорт В России введут платные перекрестки В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).

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Общество Британским детям запретят ставить лайки в соцсетях В качестве одной из мер предлагается ликвидировать «лайки» для детей и подростков, к примеру, в Instagram и Facebook.

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Спорт «ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама "Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".

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