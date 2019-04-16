Финансы
ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубляТАСС 05:38
Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара на уровне 64,2422 рубля, что на 0,47 копейки ниже предыдущего показателя.
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Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент
Обновлено в 08:39
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Транспорт
В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления
В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.
Обновлено в 05:40
Политика
Тушили медленно: Лужков прокомментировал ликвидацию пожара в Нотр-Даме
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал об ошибках в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 09:18
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество
Британским детям запретят ставить лайки в соцсетях
В качестве одной из мер предлагается ликвидировать «лайки» для детей и подростков, к примеру, в Instagram и Facebook.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле
США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Футбол
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Общество
В Петербурге на один день перенесли праздник «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге на один день перенесли традиционный праздник выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 10:31
Спорт
«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама
"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Космос
Российские космонавты на МКС вырастят траву в невесомости
Эксперимент по исследованию болотной травы в условиях космической невесомости на Международной космической станции (МКС) решили запустить российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина
Близкие актера рассказали, что сейчас Башаров находится в Сочи, где, действительно проводит время со своей новой спутницей.
Обновлено в 04:53
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Здоровье
Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин
Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ.
Обновлено в 10:12
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Футбол
Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада Карасева
Матч 24 тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Обновлено в 11:10