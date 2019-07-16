Финансы
ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубляТАСС вчера в 06:33
Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 62,8280 рубля, что на 19,24 копейки ниже предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Контрактникам повысят зарплату с 1 сентября
С 1 октября будет законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наем жилья сержантам и рядовым.
Обновлено в 20:02
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Ормузском проливе пропал танкер из ОАЭ
Нефтяной танкер Riah, шедший через Ормузский пролив, уже больше двух дней не передает информацию о своем местоположении.
Обновлено в 10:04
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Гаджеты
Vivo готовит смартфон с поддержкой 5G и зарядным устройством на 44 Вт
Многие предполагают, что это iQOO 5G, так как заявлена поддержка технологии передачи данных 5G.
Обновлено в 10:42
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Теннис
Рублев вышел во второй круг турнира в Умаге
Обновлено в 14:24
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму
Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Культура
Бузова и Малахов номинированы на ТЭФИ-2019
По словам организаторов премии ТЭФИ 2019 года, всего для вручения наград будет представлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и 20 — в категории «Вечерний прайм».
Обновлено в 20:01
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Авто
SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным
На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
Политика
Лагард подала в отставку с поста главы МВФ
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку с этого поста.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Медики назвали две новые причины появления рака
Ранее Минздрав РФ назвал наиболее распространенным онкологическим заболеванием в России рак кожи.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Наука
Аэрогель из кремнезема может сделать Марс пригодным для жизни землян
Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней, как на Земле.
Обновлено в 15:08
Здоровье
Глава Псковской области поручил проверить работу детской стоматологии
Псковичи жалуются на большие очереди к специалистам Работу детской стоматологии в Пскове проверят по поручению областных властей.
Обновлено в 07:25