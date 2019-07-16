Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 62,8280 рубля, что на 19,24 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

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