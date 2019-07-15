Финансы

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубляТАСС 06:33

Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 62,8280 рубля, что на 19,24 копейки ниже предыдущего показателя.
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ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАСС06:33

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новости06:53

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:51

Официальные курсы доллара и евро умеренно понижены

Росбалт07:17

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубля

ПРАЙМ06:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 62,828 руб

Финмаркет06:55

Официальный курс доллара снизился на 19 копеек, евро — на 15

Банки.ру06:34
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Политика

Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения

Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Обновлено в 06:30
Политика

Генпродюсера NewsOne допросили в СБУ по делу о госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова в рамках уголовного дела о госизмене за предложение организовать телемост с российским каналом.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Задержан главный вор в законе России

В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.
Обновлено в 07:08
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку

Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Культура

Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»

Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.
Обновлено в 06:51
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Обновлено в 04:41
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Опубликовано видео ДТП с кортежем Зеленского и детскими автобусами

Президентские автомобили столкнулись с пассажирскими автобусами, перевозившими детей с курорта. Фото и и видео происшествия попали в Сеть.
Обновлено в 01:55
Интернет

Основная сеть Binance Chain успешно обновилась

В основной сети Binance Chain успешно завершилось запланированное обновление Galileo.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина

Вертолет совершил жесткую посадку 14 июля в поле недалеко от деревни Барское-Мелечкино. В результате погибли два человека.
Обновлено в 06:03
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:55
Музыка

Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено в 01:40
Космос

Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась

Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Кино

Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности на кастингах

Обновлено в 01:52
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика

Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11
Политика

В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
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