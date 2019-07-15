Финансы
ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубляТАСС 06:33
Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 62,8280 рубля, что на 19,24 копейки ниже предыдущего показателя.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
Политика
Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения
Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Обновлено в 06:30
Политика
Генпродюсера NewsOne допросили в СБУ по делу о госизмене
Сотрудники Службы безопасности Украины допросили генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова в рамках уголовного дела о госизмене за предложение организовать телемост с российским каналом.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Задержан главный вор в законе России
В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.
Обновлено в 07:08
Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку
Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Культура
Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»
Режиссер Александр Сокуров закрывает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.
Обновлено в 06:51
Общество
Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Обновлено в 04:41
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с кортежем Зеленского и детскими автобусами
Президентские автомобили столкнулись с пассажирскими автобусами, перевозившими детей с курорта. Фото и и видео происшествия попали в Сеть.
Обновлено в 01:55
Интернет
Основная сеть Binance Chain успешно обновилась
В основной сети Binance Chain успешно завершилось запланированное обновление Galileo.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина
Вертолет совершил жесткую посадку 14 июля в поле недалеко от деревни Барское-Мелечкино. В результате погибли два человека.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:55
Космос
Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась
Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика
Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50