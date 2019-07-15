Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
Футбол
Юрий Семин: «Для Фарфана сезон пропал»
Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе
Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Знаменитый боксер Флойд Мейвезер-младший вспомнил, что успел встретиться с Уитакером за день до его трагической смерти, а известный конферансье Майкл Баффер заявил, что погибшего неоднократно обкрадывали на ринге, не присуждая ему заслуженные победы.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Кино
На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»
Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса Лашана Линч
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова трогательно поздравила маму с днем рождения
Поклонники телеведущей присоединились к поздравлениям и пожелали Наталье Андреевне побольше здоровья и долгих лет жизни.
Обновлено в 13:51
Политика
Белый дом номинировал министра армии на пост главы Пентагона
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер официально номинирован Белым домом на должность министра обороны США.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Футбол
Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»
Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.
Обновлено в 15:20
Космос
Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась
Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Нынешний вездеход Lada 4x4 Bronto отличается от стандартных внедорожников увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, 15-дюймовыми колёсами с «зубастыми» шинами размерности 235/75, оригинальными бамперами и расширителями колёсных арок.
Обновлено в 08:55
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Здоровье
На Филиппинах ввели режим ЧС из-за вспышки смертельной лихорадки
Филиппинский Минздрав решил в понедельник ввести режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста случаев заболевания населения лихорадкой денге.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Алсу ответила на вопрос о пластической операции
Один из подписчиков спросил звезду, кто сделал ей нос. Певица не выдержала и кратко ответила: «Родители».
Обновлено в 08:45
Происшествия
Лечащие врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Лечащие врачи семилетней девочки из Ингушетии, которую избивала тетя, предполагают, что смогут сохранить правую руку ребенка и избежать ампутации.
Обновлено 12 июля в 18:09
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:30
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22