Финансы
ЦБ снизил на 11 декабря курс доллара до 66,24 рубля
ЦБ снизил на 11 декабря курс доллара до 66,24 рубляТАСС04:05
Банк России установил на 11 декабря официальный курс доллара на уровне 66,2416 рубля, что на 68,11 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС04:05
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Финансы
Рынок начал неделю падением «Сбербанка» и «Газпрома»
Российский рынок открылся в понедельник снижением на негативном внешнем фоне.
Обновлено в 10:59
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы
Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году
Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 07:39
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено в 05:36
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 10:15
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы
Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн
По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено в 05:39
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году
Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.
Обновлено 08 декабря в 09:12
Финансы
Украине предстоит заплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд
В конце прошлой недели председатель Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, что в 2019-2020 годах стране предстоит выплатить по внешнему государственному долгу около $12 млрд.
Обновлено в 07:57
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы
Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти
В октябре средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц (без учета Сбербанка) продолжила расти.
Обновлено в 09:00
Финансы
Госдума отменила уличные табло с курсами валют
Согласно тексту документа, теперь Центробанку передано право устанавливать для кредитных организаций требования к размещению информации о курсах валют.
Обновлено в 05:07
Финансы
Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза
Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы
Симонишвили о причинах инфляции в Грузии
По данным Национальной службы статистики Грузии, в ноябре 2018 года годовой уровень инфляции в Грузии составил 1,9 процента.
Обновлено в 08:36