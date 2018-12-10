Финансы

ЦБ снизил на 11 декабря курс доллара до 66,24 рубля
ТАСС
04:05

Банк России установил на 11 декабря официальный курс доллара на уровне 66,2416 рубля, что на 68,11 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС04:05

Подробнее о событии

ЦБ объявил курсы евро и доллара на 11 декабря

ФАН07:14

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро. Но рубль падает на торгах

Фонтанка.Ру06:27

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ru05:00

ЦБ РФ ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт04:58

Официальный курс евро на вторник снизился на 37 копеек

РИА Новости04:32

ЦБ снизил на 11 декабря курс доллара до 66,24 рубля

ТАСС04:05

Что ждёт курс доллара на новой неделе

Владивосток-Новостивчера в 18:28
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Финансы

Рынок начал неделю падением «Сбербанка» и «Газпрома»

Российский рынок открылся в понедельник снижением на негативном внешнем фоне.
Обновлено в 10:59
Финансы

Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе

Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы

Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году

Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 07:39
Финансы

ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка

По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено в 05:36
Финансы

Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн

Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 10:15
Финансы

Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%

Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы

Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн

По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено в 05:39
Финансы

Газпромбанк ввел новый сезонный вклад

Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы

Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году

Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.
Обновлено 08 декабря в 09:12
Финансы

Украине предстоит заплатить по внешнему госдолгу около $12 млрд

В конце прошлой недели председатель Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, что в 2019-2020 годах стране предстоит выплатить по внешнему государственному долгу около $12 млрд.
Обновлено в 07:57
Финансы

Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года

Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы

Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти

В октябре средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц (без учета Сбербанка) продолжила расти.
Обновлено в 09:00
Финансы

Госдума отменила уличные табло с курсами валют

Согласно тексту документа, теперь Центробанку передано право устанавливать для кредитных организаций требования к размещению информации о курсах валют.
Обновлено в 05:07
Финансы

Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза

Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы

Симонишвили о причинах инфляции в Грузии

По данным Национальной службы статистики Грузии, в ноябре 2018 года годовой уровень инфляции в Грузии составил 1,9 процента.
Обновлено в 08:36
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