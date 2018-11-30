Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.

Финансы Финансы ФРС: дальнейшее повышение ставок может потребоваться «довольно скоро» Почти все чиновники Федеральной резервной системы США на заседании в ноябре согласились с тем, что еще одно повышение процентных ставок, "вероятно, будет целесообразно довольно скоро".

Финансы Финансы Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.

Финансы Финансы ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года "В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.

Финансы Финансы На фоне нового падения нефтяных цен сейчас дешевеет российский рубль На бирже курс евро полчаса назад превысил отметку 76 рублей, доллар стоит уже почти 67.

Финансы Финансы «Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).

Финансы Финансы Два норматива финансовой устойчивости будут введены для ДОМ.РФ Два норматива финансовой устойчивости и обязательное проведение стресс-тестирования будут введены для "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК).

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.

Финансы Финансы Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.

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Финансы Финансы Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.

Финансы Финансы Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.

Финансы Финансы ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Финансы Финансы Дефолт для нищих. Как военное положение обвалило гривну На новости о введении военного положения на Украине сразу же отреагировали все банки и обменные пункты – гривна начала резко падать, а в обменных пунктах возникла нехватка валюты.