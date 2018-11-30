Финансы
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубляТАСС04:11
Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС04:11
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Финансы
ФРС: дальнейшее повышение ставок может потребоваться «довольно скоро»
Почти все чиновники Федеральной резервной системы США на заседании в ноябре согласились с тем, что еще одно повышение процентных ставок, "вероятно, будет целесообразно довольно скоро".
Обновлено в 03:08
Финансы
Застрахованные вклады россиян превысили 27 трлн рублей
Рост самих вкладов был чуть слабее, следует из расчётов АСВ, — плюс 947 млрд рублей или 3,6%. Таким образом, объём сбережений россиян в банках на 1 октября увеличился до 26,93 трлн рублей.
Обновлено в 06:13
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 06:41
Финансы
На фоне нового падения нефтяных цен сейчас дешевеет российский рубль
На бирже курс евро полчаса назад превысил отметку 76 рублей, доллар стоит уже почти 67.
Обновлено в 05:32
Финансы
«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал
В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено в 01:53
Финансы
Два норматива финансовой устойчивости будут введены для ДОМ.РФ
Два норматива финансовой устойчивости и обязательное проведение стресс-тестирования будут введены для "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК).
Обновлено в 01:17
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено в 01:07
Финансы
Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей
Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено в 04:48
Финансы
Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год
Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.
Обновлено в 03:28
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы
Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей
Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность
ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 09:11
Финансы
Дефолт для нищих. Как военное положение обвалило гривну
На новости о введении военного положения на Украине сразу же отреагировали все банки и обменные пункты – гривна начала резко падать, а в обменных пунктах возникла нехватка валюты.
Обновлено вчера в 09:40
Финансы
Криптовалюты стабилизировались, но вскоре могут вернуться к масштабному падению
Вероятно, в ближайшей перспективе крипторынок, несмотря на временную передышку, вновь вернется к более существенному падению.
Обновлено в 03:34