Курс доллара, установленный ЦБ на 10 января, опустился до 67,07 рубля. Это почти на 2,4 рубля ниже курса, действовавшего во время новогодних праздников. Официальный курс евро снизился до 76,90 рубля - на 2,5 рубля ниже предыдущей отметки.

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