Банк России установил на 4 декабря официальный курс доллара на уровне 66,2921 рубля, что на 24,14 коп. ниже предыдущего показателя.

ЦБ снизил курс доллара на 4 декабря до 66,29 рубля

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