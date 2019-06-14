Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%Интермонитор.ру 19:46
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% (на 0,25%). Решение принято на заседания совета директоров 14 июня, сообщает пресс-служба регулятора.
Читать в источнике
Оценить184
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье
Обновлено в 07:50
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
Подросток погиб во время съемки видео для TikTok на похоронах
На глазах у семьи в Индии был застрелен 17-летний подросток, который снимал видео для приложения TikTok на похоронах.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено в 08:01
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 15:29
Музыка
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено в 11:42
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Общество
Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида
Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на внешний вид, пишет издание The Mirror со ссылкой на британских ученых.
Обновлено в 20:09
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Британского посла вызвали в МИД Ирана
После заявлений Лондона о причастности Тегерана к инциденту с танкерами в Оманском заливе посла Великобритании Джереми Ханта вызвали в МИД Ирана.
Обновлено в 15:35
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено в 21:48
Политика
Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии
Обновлено в 16:24
Общество
Председателем корсаковского общественного совета избрали Людмилу Иванову
Обновленный общественный совет при администрации округа собрался в Корсакове на первое заседание.
Обновлено в 18:28
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Елена Корикова без макияжа нарвалась на комплименты
Без косметики Корикова выглядит совсем не так, как с макияжем, но поклонники все равно завалили ее комплиментами.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта
Обновлено в 21:53
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Наука
Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия
Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено вчера в 04:59
Кино
Вышел трейлер нового сезона «Вероники Марс»
В Сети появился трейлер к новому сезону сериала «Вероника Марс».
Обновлено в 11:30
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Футбол
«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн
Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Политика
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:39