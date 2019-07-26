Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ вчера в 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Происшествия
На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали около тысячи человек
«На территории Приамурья из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребёнка», — приводит ТАСС сообщение.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Segezha Group приступила к реконструкции Сегежского ЦБК в Карелии
Лесопромышленная группа Segezha Group (входит в АФК "Система") начала реконструкцию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (СЦБК) в Карелии.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты
Умный квартал с высокими показателями энергоэффективности построили в США
По итогам проекта интеграцию умного дома на основе интернета вещей с энергоэффективными технологиями планируется внедрить в других городах США.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
В Харькове задержан мужчина, вывозящий в Россию детали для Ми-8
Как сообщается на сайте ведомства, во время таможенного контроля на вокзале в Харькове был задержан местный житель.
Обновлено вчера в 16:39
Кино
«Аладдин» собрал в прокате более миллиарда долларов
Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Трамп объяснил вражду с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
Лавров: Вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений
План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты
На смену телефонным гудкам придет видеореклама
Операторы сотовой связи в РФ намерены демонстрировать рекламные ролики во время набора номера абонентом, пишут «Известия» со ссылкой на мобильные операторы.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Трамп отказал Apple в отмене пошлин на компоненты из Китая
Президент США Дональд Трамп отказался сделать исключение для компании Apple в рамках взимания пошлин на товары, произведенные в Китае, - компоненты MacPro производятся в этой стране.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
В «Уфе» заявили, что Заболотный хочет играть у них
Ранее сообщалось, что Заболотного хотят отправить в «Сочи», куда уже отправились четыре бывших зенитовца — нападающий Дмитрий Полоз, защитники Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28