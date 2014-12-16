Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ вчера в 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Снижение ключевой ставки окажет влияние на динамику ставок по банковским продуктам
Finam.Ruвчера в 12:05
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:34
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Политика
ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов на выборах в Раду
ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов на выборах в Верховную раду, следует из данных комиссии.
Обновлено вчера в 02:51
Наука
Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев
Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Путин ужесточил наказание за непропуск скорой помощи
Закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными спецсигналами, подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Политика
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Политика
Зеленского призвали возобновить авиасообщение с Россией
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение между Украиной и Россией, так как из-за его отмены «страдают в основном украинцы».
Обновлено в 03:00
Экономика
Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US
Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
Обновлено вчера в 17:07
Культура
На форуме «Таврида» снимут пилотную серию интернет-сериала
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Названы самые стыдные ошибки в речи
Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Исследователи выяснили, что люди неправильно едят яблоки
Обновлено в 02:51
Общество
Синоптик рассказал о резком похолодании в Москве
На следующей неделе станет еще холоднее. Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре, дожде и похолодании до 10 градусов.
Обновлено 25 июля в 05:43
Происшествия
Более 50 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Обновлено в 03:53
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено вчера в 15:24
Кино
Авторы сериала «Игра престолов» решили разорвать контракт с HBO
Заключение сделки на 200 миллионов долларов позволит Бениоффу и Уайссу обогнать создателей сериала "Мир Дикого Запада" Лизу Джой и Джонатана Нолана, которые недавно заключили рекордный договор на 150 млн долларов.
Обновлено в 04:26
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено 25 июля в 06:18