ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Транспорт В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".

Общество Дети 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Жительница Великобритании Ада Хэллворт отметила с родными свой 108-й день рождения.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Футбол Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.

Происшествия В штабах московских оппозиционеров идут обыски Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.

Общество Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии На несогласованной акции протеста, которая должна состояться сегодня у здания мэрии Москвы, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Общество В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.

Общество Более 40% россиян не заметили роста поддержки государством семей с детьми Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше.

Культура НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля» Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.

Гаджеты На смену телефонным гудкам придет видеореклама Операторы сотовой связи в РФ намерены демонстрировать рекламные ролики во время набора номера абонентом, пишут «Известия» со ссылкой на мобильные операторы.

Происшествия В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.

Происшествия Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Здоровье Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Происшествия В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.