Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ вчера в 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Снижение ключевой ставки окажет влияние на динамику ставок по банковским продуктам
Finam.Ruвчера в 12:05
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:46, Вашингтон
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