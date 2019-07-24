Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Обновлено в 17:45
Происшествия
Из-за аварии на газопроводе три села в Дагестане остались без газа
Без газа остались жители трех сел в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 17:07
Наука
Протез имени Люка Скайуокера сделали чувствительным
Протез руки LUKE, названный в честь главного героя «Звездных войн» Люка Скайуокера, оснастили биологической обратной связью.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика
Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО
Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 16:22
Общество
В США подали в суд из-за «маленького» штрафа в 5 млрд для Facebook
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа для Facebook.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Авто
Седан Audi S6 получил бензиновую модификацию
Под капотом бензинового Audi S6 устанавливается 2,9-литровый ДВС с электрической турбиной и 48-вольтовой электросетью с дополнительной батареей.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке
Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 07:31
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На Украине заблокировали автобусные рейсы из Одессы в ЛНР
В СБУ объяснили, что транспортный маршрут проходил через территорию РФ Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 15:59
Здоровье
ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.
Обновлено в 14:06
Политика
Послы 50 стран выразили поддержку Китаю по Синьцзяну в ООН
Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.
Обновлено в 19:41
Политика
Трамп заявил, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Борис Джонсон будет отличным премьером-министром Великобритании.
Обновлено в 17:09
Музыка
«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Обновлено в 05:43
Политика
США ввели визовые санкции в отношении нескольких должностных лиц Кубы
Американская администрация приняла решение ввести визовые санкции в отношении ряда должностных лиц в Гаване за практику направления на работу за рубеж сотрудников системы здравоохранения Кубы.
Обновлено в 15:06
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Наука
В нервных стволовых клетках нашли выключатель деления и дифференциации
Бельгийские и британские ученые в эксперименте на мышах обнаружили «переключатель режимов» для нервных стволовых клеток — фактор транскрипции Bcl6, который управляет делением и дальнейшей дифференциацией этого типа клеток, из которых могут формироваться собственно нейроны и глия, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.
Обновлено в 14:28
Кино
Кирилл Серебренников: «Женщины доказали, что они круче»
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«Ювентус» хочет оформить трансфер Лукаку, обменяв его на Дибалу
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку.
Обновлено в 17:56