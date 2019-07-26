Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%Интерфакс 06:37
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
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