Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%Интерфакс 06:37

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
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