Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ вчера в 18:21

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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