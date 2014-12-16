Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ вчера в 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
После просьбы президенту Украины Владимиру Зеленскому пустить поезда в Крым, появилась похожая петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Наука
Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев
Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено в 01:03
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Баскетбол
Уэстбрук восстановится к началу предсезонной подготовки
Новичок "Хьюстона" Расселл Уэстбрук вернется в строй к тренировочному лагерю, сообщает Clutch Points.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
Власти Бахрейна привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в терроризме и убийстве имама, передает агентство BNA со ссылкой на заявление генпрокурора Ахмада аль-Хамади.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено вчера в 07:04
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Баскетбол
Кармело Энтони не будет вызван в сборную США
На фоне массового отказа первых звёзд НБА от участия в чемпионате мира вокруг сборной США стали шириться слухи о том, что тренерский штаб действующих чемпионов мира прибегнет к услугам ветерана лиги и национальной команды Кармело Энтони.
Обновлено вчера в 14:58
Космос
Превращение неживой материи в живую
Теорию происхождения многоклеточных организмов создал наш соотечественник, выдающийся учёный И. И. Мечников (1845 – 1916), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1908 г. Многоклеточные организмы прошли долгий путь эволюции жизни, о чем свидетельствует палеонтологическая летопись, окаменевшие страницы которой постепенно открывают тайны происхождения жизни.
Обновлено вчера в 06:07
Гаджеты
Появилась фотография смартфона Xiaomi Black Shark 2 Pro
Выход Black Shark 2 Pro ожидается 30 июля.
Обновлено вчера в 06:58
Здоровье
Поликлиники приглашают на диспансеризацию по семейному графику
Департамент здравоохранения Владимирской области назвал новый график работы больниц "семейным".
Обновлено вчера в 13:23
Спорт
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла чемпионат мира
Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Курт Волкер посетил Станицу Луганскую и встретился с командующим «ООС»
В пятницу, 26 июля, высокопоставленная американская делегация во главе со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, посетила район проведение военной операции против жителей Донбасса и встретилась с командующим так называемой «ООС» Сирским.
Обновлено в 01:31
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено 25 июля в 04:30
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено в 02:58
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Авто
Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX
Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:37