ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Общество В США правозащитники требуют наказать Facebook сильнее Правозащитники считают, что условия и размер штрафа для Facebook должны быть пересмотрены.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Происшествия FINA сообщила о ЧП у деревни спортсменов на ЧМ по водным видам спорта Международная федерация плавания (FINA) сообщила о "несчастном случае", который произошел рано утром у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.

Футбол Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Общество Епископ с Кипра обвинил беременных женщин в появлении геев На Кипре местный епископ во время своего выступления в начальной школе обвинил беременных женщин в появлении гомосексуалистов.

Армия и оружие Командующий ядерными силами США обвинен в домогательствах Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.

Происшествия Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Экономика Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Политика Китай захотел плечом к плечу работать с Россией По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.

Политика В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit.

Общество В Приамурье из-за паводка эвакуировали около тысячи человек «На территории Приамурья из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребёнка», — приводит ТАСС сообщение.

Политика В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перестала скрывать от поклонников 11-месячную дочь Телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам в Instagram лицо своей 11-месячной дочери крупным планом.

Политика МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.