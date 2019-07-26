Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ вчера в 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Обновлено вчера в 20:46
Общество
В США правозащитники требуют наказать Facebook сильнее
Правозащитники считают, что условия и размер штрафа для Facebook должны быть пересмотрены.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
FINA сообщила о ЧП у деревни спортсменов на ЧМ по водным видам спорта
Международная федерация плавания (FINA) сообщила о "несчастном случае", который произошел рано утром у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено вчера в 18:53
Теннис
Рублев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Епископ с Кипра обвинил беременных женщин в появлении геев
На Кипре местный епископ во время своего выступления в начальной школе обвинил беременных женщин в появлении гомосексуалистов.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
Командующий ядерными силами США обвинен в домогательствах
Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло
Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:08
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали около тысячи человек
«На территории Приамурья из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребёнка», — приводит ТАСС сообщение.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать от поклонников 11-месячную дочь
Телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам в Instagram лицо своей 11-месячной дочери крупным планом.
Обновлено в 00:41
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»
Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 20:11