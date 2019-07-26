Финансы
Центральный Банк снизил ключевую ставкуОнлайн Вологда вчера в 08:28
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Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Каспийском море в Дагестане утонули трое детей
Обновлено в 06:44
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено в 07:22
Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Инна Чурикова объяснила свое падение со сцены
Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня» из-за проблем со зрением.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
«Уфа» открыла счет в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено в 07:28
Кино
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Технологии
Тренинги в центре занятости «Моя карьера» посетили более 2,5 тысячи москвичей
Самыми популярными у возрастных горожан стали курсы «Современные технологии поиска работы» (посетили 260 человек), «Как правильно составить резюме» (более 250 человек) и практикум по собеседованию с работодателем (240 человек).
Обновлено в 04:38
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Цветаева устроила фотосъёмку для дочери и двухмесячного сына
На личной страничке в Instagram Анастасия Цветаева поделилась свежим снимком из семейного архива, устроив фотосессию для дочери и двухмесячного сынишки.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали на въезде в Москву, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова.
Обновлено в 06:56
Политика
Волкер призвал освободить украинских моряков «без каких-либо условий»
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не показывает готовности отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:22
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Водитель протаранил бар в Екатеринбурге из-за шампанского
В Екатеринбурге недовольный водитель протаранил входную группу заведения On Bar на улице Радищева, чтобы не платить за бутылку дорогого шампанского.
Обновлено в 06:31
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено вчера в 05:53
Футбол
«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лиги
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Андрея Пивоварова задержали в Петербурге
Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
Обновлено в 06:27
Политика
Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»
Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».
Обновлено вчера в 06:21