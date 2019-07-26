Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ 18:21

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
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