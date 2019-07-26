Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делатьКоммерсантъ 18:21
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:54
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
Зеленский приехал в Одессу на шоу студии «Квартал 95»
Обновлено в 15:23
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Одно лицо: Дочь Ренаты Литвиновой отмечает совершеннолетие
Дочь актрисы Ренаты Литвиновой отмечает сегодня свой 18-й день рождения. Ульяна Добровская появилась на свет в 2001 году.
Обновлено в 07:35
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Политика
Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21
Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов.
Обновлено в 17:48
Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына
Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено в 14:30
Политика
Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
Обновлено в 00:06
Гаджеты
Huawei представила первый смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Обновлено в 11:08
Космос
Европа готовится к путешествию на Марс
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено в 08:53
Общество
НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook
Неправительственная организация Центр электронной частной информации (EPIC) сообщила в пятницу, что подала в суд с требованием пересмотреть условия штрафа в 5 миллиардов долларов для соцсети Facebook.
Обновлено в 18:06
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Политика
«Отряд демократов» против Трампа и собственного истеблишмента
«Отряд» становится новым очагом сопротивления Трампу, участники и участницы которого находятся вне предвыборных игр, пишет Павел Шариков, Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН.
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15