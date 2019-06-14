Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%RT на русском 06:32
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора. Данное решение было принято в ходе заседания в пятницу, 14 июня.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
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К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
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