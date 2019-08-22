Экономика

ЦБ сможет блокировать сайты мошенников без судаАБН вчера в 03:40

Центральный Банк России уже осенью 2019 года может получить право без суда блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций. Соответствующий проект разработали депутат Госдумы Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Об этом сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников

Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.
Известия21 августа в 17:01

Подробнее о событии

Глава Банка России сможет лично заниматься блокировкой сайтов мошенников

Газета.Ruвчера в 12:58

ЦБ с осени сможет блокировать сайты мошенников

РЕН ТВвчера в 03:40

ЦБ начнет блокировать сайты мошенников без суда

Телеканал 360°21 августа в 21:33

Банк России мощно ударит по мошенникам

Lenta.ruвчера в 01:43

ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия

Аргументы и Факты21 августа в 21:24

ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников

News.ru21 августа в 19:17

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Известия21 августа в 17:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи

Сегодня вечером в Сочи задержаны пятеро подозреваемые в перестрелке, произошедшей в Краснодаре 21 августа.
Обновлено вчера в 17:17
Космос

К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор

Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Кино

Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

Обновлено вчера в 06:29
Армия и оружие

Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты

Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото

22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным

Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире

Обновлено вчера в 20:54
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Басманный суд не продлил арест счетов экс-министра Михаила Абызова

Обновлено вчера в 11:37
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье

Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита

Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Культура

Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии

Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных».
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

В Челябинск пригнали самолет-разведчик

Самолет-разведчик Су-24МР пополнил парк авиатехники смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Челябинске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Хоккей

«Сочи» обыграл «Торпедо» на турнире имени Пучкова

Хоккеисты "Сочи" победили нижегородское "Торпедо" в матче турнира имени Пучкова.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты

Россияне стали меньше интересоваться планшетами

Эксперты напоминают, что в свое время планшеты вытеснили с рынка обычные компьютеры и ноутбуки, однако сейчас этот процесс подошел к концу.
Обновлено в 01:05
Общество

Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Хоккей

«Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана

«Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Ученые требуют прекратить преследование участников протестов

Обновлено вчера в 14:33
Футбол

Рабьо: «Тренируясь с Роналду, я становлюсь значительно сильнее»

Совместные тренировки с Криштиану позволяют мне добиваться значительного прогресса. Для команды очень полезно иметь в составе Роналду.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Кино

Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия»

Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
Обновлено в 01:15
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