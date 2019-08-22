Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.

с чего всё началось

Центральный Банк России уже осенью 2019 года может получить право без суда блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций. Соответствующий проект разработали депутат Госдумы Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Об этом сообщает газета «Известия».

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