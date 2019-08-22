Экономика
ЦБ сможет блокировать сайты мошенников без судаАБН вчера в 03:40
Центральный Банк России уже осенью 2019 года может получить право без суда блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций. Соответствующий проект разработали депутат Госдумы Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Об этом сообщает газета «Известия».
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Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.Известия21 августа в 17:01
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ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия
Аргументы и Факты21 августа в 21:24
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 15:45
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Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
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Обновлено вчера в 11:27
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Обновлено вчера в 11:37
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
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Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
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Футбол
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Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных».
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
В Челябинск пригнали самолет-разведчик
Самолет-разведчик Су-24МР пополнил парк авиатехники смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Челябинске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 09:48
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Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
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«Сочи» обыграл «Торпедо» на турнире имени Пучкова
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Россияне стали меньше интересоваться планшетами
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Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
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Хоккей
«Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана
«Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».
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Совместные тренировки с Криштиану позволяют мне добиваться значительного прогресса. Для команды очень полезно иметь в составе Роналду.
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Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
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Кино
Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия»
Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
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