Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега БойкоКоммерсантъ 04:10
Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко. Он является председателем совета директоров холдинга Finstar Financial Group и совладельцем «Рив Гош». Господин Бойко входит в топ-100 рейтинга Forbes, издание оценивало его состояние в $1,2 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика
Декларациям о доходах чиновников и депутатов верят лишь 3% россиян
Лишь 3% россиян безоговорочно верят в цифры, указанные чиновниками, сенаторами и депутатами в декларациях о доходах.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае
Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Общество
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Происшествия
Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии
Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
Обновлено в 10:11
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Общество
Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не совершал насильственных действий, а потому не заслуживает столь сурового наказания в виде заключения в тюрьму усиленного режима.
Обновлено в 08:30
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу
Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Общество
Генеральная репетиция воздушной части Парада Победы — видео
Лайф публикует видео с генеральной репетиции Парада Победы, которая завершилась сегодня на Красной площади.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Европейские СМИ нашли объяснение успехов Путина и усиления России
Бельгийский журналист Джеймс Уилсон нашел объяснения тому, почему президенту РФ Владимиру Путину удается в течение нескольких президентских сроков сохранять доверие и уважение народа.
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника
Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Политика
В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли
Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина
Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Обновлено в 09:44
Футбол
Годин объявил об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:24
Спорт
Шипулин рассказал, как ему предлагали принимать допинг
Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как биатлонисты могут попасть в ситуации, связанные с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 07:29
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37