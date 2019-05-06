Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера БойкоРБК вчера в 21:37
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
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Хоккей
Бобровский о «Коламбусе»: я благодарен за все
Вратарь "Коламбуса" сыграл в 62 матчах, одержав 37 побед.
Обновлено в 01:23
Общество
Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий.
Обновлено в 04:31
Происшествия
СК просят приостановить работу Шереметьево
Родственники одного из погибших на борту SSJ 100 обратились в Следственный комитет с просьбой приостановить деятельность международного аэропорта Шереметьево до выяснения причин катастрофы, отозвать сертификат лётной годности Sukhoi Superjet 100-95B, а также установить личности и наказать пассажиров, участвовавших в «спасении» багажа.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Прокуратура обязала 20 школ Пензы запретить ношение хиджабов
Обновлено в 03:54
Авто
Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Кино
Netflix представил трейлер фильма «Рубеж мира»
Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер своего нового проекта – научно-фантастического фильма «Рубеж мира».
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов рассказал, что его младший брат страдает от аутизма
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Около 7 тысяч человек эвакуированы в Москве из-за угрозы взрывов
Представитель столичных экстренных служб проинформировал о том, что после поступления данных о "минировании" примерно 40 объектов были эвакуированы около 7 тысяч человек.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Грозном загорелся продовольственный склад
Продовольственный склад загорелся в Старопромысловском районе Грозного, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального управления МЧС по республике.
Обновлено в 04:23
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства
«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Наука
Первый в мире самолет без закрылков испытали в Британии
В Великобритании совершил свой первый полет экспериментальный беспилотник Magma, созданный инженерами компании BAE Systems.
Обновлено в 02:16
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02