Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера БойкоРБК вчера в 21:37
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского паспорта
Все территориальные отделения миграционной службы самопровозглашенной Донецкой народной республики со вторника начали прием документов на получение российского паспорта по упрощенной системе, сообщили РИА Новости в МВД ДНР.
Обновлено в 02:46
Политика
Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство
Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике
Вашингтон встревожился «претензиями» России на международные воды в Арктике, сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы
Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.
Обновлено в 00:13
Общество
На параде Победы в Москве участвует аксубаевец
В День Победы в Москве в военном параде, посвященном 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примет участие уроженец нашего района Николай Айдов.
Обновлено вчера в 01:23
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
15-летняя киноактриса Белла Рэмси, которая сыграла роль Лианны Мормонт в «Игре престолов», сообщила о том, что родители запретили ей смотреть этот сериал.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри поделился своими эмоциями после рождения сына
После появления на свет малыша, к журналистам вышел молодой папа, который не мог сдержать своих радостных эмоций.
Обновлено вчера в 12:38
Здоровье
Названы 5 самых полезных видов зелени
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Ошибка пилотов - приоритетная версия катастрофы самолета SSJ-100, в которой погиб 41 человек, утверждают близкие к расследованию источники "Коммерсанта".
Обновлено в 03:12
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала подросшую дочь Таисию
Юлия Меньшова показала поклонникам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Религия
Православные встречают Радоницу
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 05 мая в 18:01
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Волна сообщений началась в понедельник, 6 мая, в 17:30. Людей эвакуируют примерно из десятка зданий.
Обновлено вчера в 12:04
Наука
Первый в мире самолет без закрылков испытали в Британии
В Великобритании совершил свой первый полет экспериментальный беспилотник Magma, созданный инженерами компании BAE Systems.
Обновлено в 02:16
Театры
Актер Владимир Майзингер уходит из Волковского театра
Заслуженный артист России Владимир Майзингер покидает Волковский театр. Он подтвердил информацию о своем уходе изданию «Собака.ru».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Авто
Mercedes-Benz отзовет более 1,5 тысяч автомобилей S-Class в России
Обновлено вчера в 14:25
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22