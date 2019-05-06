Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительнойВедомости вчера в 14:34
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Религия
Православные встречают Радоницу
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Могерини заявила, что ЕС против военного вторжения в Венесуэлу
«Международное сообщество имеет обязанность и несет ответственность за поиск решения без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, а за счет создания условий для запуска политического процесса», - сообщила Могерини.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Стало известно, кем был американец, сгоревший в SS-100
Обновлено в 01:21
Хоккей
Форвард Илья Михеев покидает «Авангард»
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Общество
Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России
Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
Предполагается, что новый автомобиль сегмента SUV заменит внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 08:10
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Интернет
Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ
Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Россияне создали петицию против полетов Sukhoi Superjet 100 в России
После трагедии в Шереметьево на Change.org была создана петиция о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России.
Обновлено вчера в 07:26
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Наука
В Египте нашли 4500-летнее захоронение рядом с пирамидами Гизы
Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Обновлено 04 мая в 22:19
Армия и оружие
В Алеппо заработал остановленный на три года мукомольный завод
Мукомольный завод вновь заработал в Алеппо после трехлетнего перерыва.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
ЦБ может засекретить данные о слиянии банков из-за санкций
Министерство финансов России предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о слиянии банков, если сам банк или кто-то из его руководителей находятся под иностранными санкциями.
Обновлено в 00:54
Интернет
Теперь пользователи Twitter смогут добавлять медиа-файлы в ретвит
Ретвит традиционно ограничивался только поддержкой текста — когда вы цитировали твит пользователя, вы могли дополнить его только текстовым комментарием.
Обновлено в 00:50
Транспорт
В Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и митинги
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Башкирии в огне погибла женщина с двумя детьми
В городе Давлеканово в ночь на 7 мая во время пожара погибли женщина и ее двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Обновлено в 01:41