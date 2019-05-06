ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительнойВедомости вчера в 14:34

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.

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Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.

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Хоккей Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

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Общество Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.

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Интернет Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.

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