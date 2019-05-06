Экономика

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительнойВедомости 14:34

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
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ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Интерфакс13:26

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Forbes15:17

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Ведомости14:34

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

РБК21:37
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Переход на цифровое телевещание стал раздольем для аферистов. Полицейские зафиксировали случаи обмана в нескольких регионах страны.
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Специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у стен Кремля в Александровском саду перед Днём Победы, передает корреспондент РИА Недвижимость.
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Армия и оружие

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