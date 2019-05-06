ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительнойВедомости 14:34

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.

Здоровье В России больше ВИЧ-инфицированных начнут получать бесплатную терапию Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Происшествия Магистральный газопровод загорелся на Урале На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.

Происшествия «Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Общество Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).

Здоровье В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.

Футбол Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.

Экономика Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).

Общество «Цифровые» аферисты могут появиться в Приморье Переход на цифровое телевещание стал раздольем для аферистов. Полицейские зафиксировали случаи обмана в нескольких регионах страны.

Общество У стен Кремля провели профилактику Вечного огня Специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у стен Кремля в Александровском саду перед Днём Победы, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Происшествия Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварии Бортпроводница Татьяна Касаткина, которая летела в потерпевшем аварию в московском аэропорту Шереметьево пассажирском самолете Sukhoi Superjet-100, рассказала о некоторых обстоятельствах катастрофы.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Общество ВЦИОМ: 48% россиян примут участие в торжествах по случаю 9 мая По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около половины жителей страны намерены принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Армия и оружие В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.

Религия Православные 7 мая встречают Радоницу Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.

Авто МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели» Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.

Наука Древняя стела подтвердила существование библейского царя Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

Кино Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.