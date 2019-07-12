Экономика
ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нетРеальное время вчера в 08:25
Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
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Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) вчера в 03:24
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъ11 июля в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал видео со свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал подписчикам в сети Instagram видео со свадьбы с Региной Тодоренко. Поклонники сравнили ролик с трейлером к фильму.
Обновлено в 05:06
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено вчера в 13:53
Авто
Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете
Компания TheSketchMonkey представила свою версию, как мог бы выглядеть легендарный автомобиль DeLorean DMC-12 спустя 38 лет после начала его производства.
Обновлено в 06:29
Политика
Ярош одобрил обстрел телеканала «112 Украина»
Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош поддержал атаку на телеканал «112 Украина». Об этом сообщает портал «Страна UA».
Обновлено в 06:49
Политика
Гражданина Украины в Италии осудили на 24 года за убийство журналиста
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
41-летняя Оксана Федорова показала фигуру на отдыхе в Сочи
41-летняя «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова показала подтянутую фигуру в купальнике и облегающей черной накидке в своем микроблоге Instagram.
Обновлено в 05:41
Политика
На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек
Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.
Обновлено в 05:30
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ
В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу
"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Туристы из Тверской области пострадали в ДТП в Абхазии
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено вчера в 13:05
Гаджеты
Новый ноутбук MacBook Pro 13 починить вряд ли удастся
Починить обновлённый ноутбук MacBook Pro в случае поломки вряд ли удастся: его ремонтопригодность оценена всего в два балла из десяти возможных.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Культура
В Судаке художники со всей России провели фестиваль уличного искусства
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошел стрит-фест Cube of fame, в котором приняли участие 30 современных художников из разных регионов России.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Виновных в обстреле «112 Украина» призвали наказать в суде
Провести расследование обстрела здания телеканала "112 Украина" из гранатомета потребовали в Национальном союзе журналистов Украины.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Мертвый телеоператор был найден в Петербурге
Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Успенская вспомнила травлю после защиты дочери Алсу
Успенская опубликовала фрагмент видеоклипа, который не так давно создали Микелла Абрамова и Максим Ержан.
Обновлено вчера в 23:20