Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

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