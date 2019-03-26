ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 годаВедомости 06:34

с чего всё началось

Банк получит лицензию после оплаты уставного капитала. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк. По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал банка составляет 340 млн руб.

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

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