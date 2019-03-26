Экономика
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 годаВедомости 06:34
Банк получит лицензию после оплаты уставного капитала. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк. По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал банка составляет 340 млн руб.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
В сообщении ЦБ РФ сказано, что базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) будет выдана ООО «Банк 131» после оплаты уставного капитала — 340 млн рублей.БИЗНЕС Online11:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Авто
Daimler может «убить» smart из-за денег
Обновлено в 06:00
Футбол
Ионов сможет помочь «Ростову» в матче против «Урала»
Полузащитник сборной России и «Ростова» Алексей Ионов может принять участие в матче РПЛ против «Урала».
Обновлено в 09:35
Общество
Ксении Паленовой передали титул «Мисс Москва-2018»
Ранее Алеся Семеренко, изначально победившая в конкурсе «Мисс Москва-2018», посоветовала девушкам «тридцать раз подумать, стоит ли принимать участие в подобных мероприятиях».
Обновлено в 11:02
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Политика
Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время
26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Футбол
ФФУ: «Уверены, что Мораес получил гражданство Украины должным образом»
В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании
На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Барселона» отказалась покупать Гризманна
Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Обвинение просит для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонии
«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор.
Обновлено в 11:14
Спорт
Туктамышева и Самодурова едут на командный чемпионат мира
Наталья Забияко и Александр Энберт едут на турнир в качестве единственной российской спортивной пары, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов — танцевальной пары.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Авто
Mitsubishi представил экстремальный вариант пикапа L200
Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Ювентус» оценил серьёзность травмы Роналду
"Ювентус" назвал несерьёзной травму форварда Криштиану Роналду, которую 34-летний игрок получил в матче со сборной Сербии (1:1). У португальца небольшое повреждение правого бедра, ему предстоит пройти дополнительное обследование по возвращению в Турин.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз
Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Индонезия не отказывается от российских истребителей Су-35
Индонезия не отказывается от закупки российских многофункциональных истребителей Су-35, контракт остается в силе, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии артиста
Обновлено в 07:12
Политика
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43