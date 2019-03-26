Финансы
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 годаВедомости 06:34
Банк получит лицензию после оплаты уставного капитала. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк. По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал банка составляет 340 млн руб.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» ради клуба из РПЛ
43-летний специалист обратился к руководству с просьбой о досрочном прекращении сотрудничества в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб из РПЛ.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Экономика
Uber покупает ближневосточного конкурента за $3,1 млрд
Компания Uber Technologies сообщила о достижении соглашения по покупке зарегистрированной в Дубае (ОАЭ) компании Careem, предоставляющей услуги мобильного сервиса такси более чем в 100 городах на Ближнем Востоке, в странах Африки и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 05:49
Экономика
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2018 г снизилась на 7%
Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2018 году составила 13,32 миллиарда рублей, что на 7% меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:15
Теннис
Медведев вышел в четвёртый круг Miami Open и сыграет с Федерером
В четвёртом круге турнира Медведев сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Обновлено в 01:24
Экономика
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Обновлено вчера в 20:51
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае
По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Спорт
РУСАДА уволило абсолютно всех инспекторов допинг-контроля
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что в процессе преобразования организация уволила абсолютно всех инспекторов допинг-контроля.
Обновлено в 07:00
Политика
Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:05
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020
Обновлено в 06:17
Происшествия
14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его
Освободившийся недавно из СИЗО националист и MMA-боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) избил своего 14-летнего сына.
Обновлено в 06:59
Здоровье
В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»
Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Футбол
Мбаппе заявил Зидану о готовности перейти в «Реал»
Согласно информации El Chiringuito, 20-летний футболист в ходе беседы заявил о готовности перебраться в "королевский" клуб.
Обновлено в 06:25
Политика
ФАС намерена наказать Бориса Дубровского
Со слов заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрея Цариковского, ведомство передаст в правоохранительные органы документы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в антиконкурентном сговоре на аукционах по ремонту дорог в Челябинской области, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:04
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Общество
ВДНХ смогут посетить бесплатно молодожены и именинники
Несколько павильонов парка ВДНХ теперь смогут посетить абсолютно бесплатно именинники и новобрачные.
Обновлено в 03:19
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Каждая десятая смерть в мире вызвана сидячим образом жизни
Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни приводят к ранней смерти.
Обновлено в 04:25
Политика
В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом
Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27