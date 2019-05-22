ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»Известия 02:34

В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России. Об этом в среду, 22 мая, сообщает «Российская газета».

Армия и оружие В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

Политика Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией.

Экономика Акции Tesla упали до минимума с 2016 года На этой неделе стоимость акций впервые с декабря 2016 года опустилась ниже $200 и достигла внутридневного минимума $195,26.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Происшествия Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.

Происшествия Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному мужчине выплатят компенсацию В США прокуратура со второго раза согласилась выплатить компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет по ложному обвинению.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Шоу-бизнес Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.

Происшествия Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу 20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.

Общество Мошенники разработали новую схему для обмана пользователей Facebook Мошенники придумали новый способ вымогать деньги. Своих жертв они запугивают последствиями содействия террористам.

Хоккей Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.

Политика РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.

Спорт У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.

Общество ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.

Гаджеты Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.

Общество Правительство упростило порядок установления инвалидности Правительство России утвердило новый, упрощённый порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.

Здоровье Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.

Здоровье Женщинам рекомендуют отказаться от средств интимной гигиены Эксперты рассказали, что большинство средств интимной гигиены не оказывают положительного эффекта, а зачастую приносят больше вреда, чем пользы.

Происшествия В центре Москвы провалился грунт На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.

Политика США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.