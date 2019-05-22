Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»РБК вчера в 21:33
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с их использованием ради мошенничества.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.
Обновлено в 02:46
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Считается, что чудотворец ближе всех к Богу, и поэтому передаст ему любые мольбы.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха
Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Дань Дании: помешает ли противодействие Копенгагена планам «Газпрома»
Газопровод «Северный поток – 2» пропускной мощностью 55 млрд кубометров в год строится быстро: в сентябре прошлого года началась укладка труб в Финском заливе, а на данный момент проложено уже более 50% маршрута (примерно 1,2 тыс. км) по обеим ниткам.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Технологии
МВД России тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Если пилотный проект будет признан результативным, то распознавание лиц станет частью стандартного функционала компактных видеорегистраторов, которые уже сейчас используются сотрудниками силовых ведомств.
Обновлено в 02:32
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
На Кубани в результате ДТП погиб человек
Один человек погиб, трое, в числе которых и малолетний ребенок, получили травмы и госпитализированы в результате автоаварии под Горячим Ключом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Наука
Лучше врачей распознает рак легких искусственный интеллект от Google
Искусственный интеллект от американской компании Google распознает злокачественна тленный рак легких не хуже медика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Климкин оценил первые назначения Зеленского
Написавший заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал первые назначения президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:13
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца
Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.
Обновлено в 01:44