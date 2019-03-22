ЦБ решил сохранить ключевую ставкуThe Moscow Post вчера в 07:06

с чего всё началось

Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.

В тоже время годовая инфляция в феврале-марте складывается ниже ожиданий, при этом перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался. Кроме того, ЦБ сохраняет прогноз темпов роста ВВП России на уровне 1,2-1,7% в 2019 году.

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