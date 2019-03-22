Финансы
ЦБ решил сохранить ключевую ставкуThe Moscow Post вчера в 07:06
В тоже время годовая инфляция в феврале-марте складывается ниже ожиданий, при этом перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался. Кроме того, ЦБ сохраняет прогноз темпов роста ВВП России на уровне 1,2-1,7% в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить75
Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК вчера в 13:02
с чего всё началось
Банк России решил сохранить ключевую на уровне 7,75%, продлив таким образом взятую в феврале паузу на ужесточение денежно-кредитной политики еще на месяц (следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 26 апреля).Forbesвчера в 06:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлии Началовой предлагали ампутацию, но она отказалась
Обновлено в 11:38
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Жасмин купила золотой Bentley Mulsanne за 33,5 млн рублей
По Москве Жасмин ездит на элитном авто с «блатными» номерами – 777. Роскошная жизнь певицы то и дело привлекает внимание общественности.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
НТВ рассказала о предсмертной просьбе Началовой
Обновлено в 10:01
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Спорт
Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён
Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.
Обновлено в 08:24
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Политика
Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер официально завершил двухлетнее расследование, связанное с обвинениями в адрес Дональда Трампа о сговоре с Россией.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что все еще не замужем
Вопреки мнению, что пара узаконила отношения в 2013 году, Мария Кожевникова призналась: свадьбы не было.
Обновлено в 11:00
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Ольга Кормухина рассказала, что погубило Юлию Началову
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Военкоры УНМ ДНР попали обстрел в Коминтерново
Обновлено в 06:30
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50