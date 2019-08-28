Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора. Обе кредитные организации сейчас проходят процедуру финансового оздоровления и управляются временными администрациями от Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

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