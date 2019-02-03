Финансы

ЦБ решил перепроверить активы страховщиковВедомости 13:03

Письмо из ЦБ стало неожиданностью. «Альянс» впервые сталкивается с такими действиями регулятора, рассказывает директор юридического департамента компании Инна Вялкова. Сведения именно в таком формате ранее ЦБ не запрашивались, добавляет первый заместитель гендиректора «Согласия» Юлия Шумилова.
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ЦБ решил перепроверить активы страховщиков

Ведомости13:03
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Число жертв аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех

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Музыка

Рэпер Децл скончался в возрасте 35 лет

Умер Кирилл Толмацкий, который выступал под псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в возрасте 35 лет.
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На прошедшем в декабре взрослом чемпионате России Трусова стала второй, Косторная заняла третье место, а победу одержала Щербакова.
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В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы

В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.
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Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
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Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

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Происшествия

Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
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Авто

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Этот месяц стал первым в истории украинского автопрома, когда не случилось ни одной продажи «запорожца» даже современных моделей.
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Происшествия

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В московском аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки.
Обновлено в 11:53
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Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
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Tesla может грозить банкротство

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
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В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

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Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц.
Обновлено в 11:33
Технологии

Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»

Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Причины болезни легких у 20 суворовцев выясняют в Ульяновской области

Обновлено 31 января в 08:12
Происшествия

Суд в Кабо-Верде арестовал российских моряков

В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
Обновлено в 07:49
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
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Армия и оружие

Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

Израиль приступил к строительству нового «наземного барьера» вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.
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Происшествия

Поезд «Аллегро» застрял возле границы России и Финляндии

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Происшествия

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Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками. Несколько человек погибли, есть пострадавшие.
Обновлено в 13:33
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Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
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Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.
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В Венесуэле осудили слова Трампа о возможном военном вмешательстве США

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудила слова главы США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве.
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Кики Бертенс выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге

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Политика

Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом

Боливарианский лидер Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом.
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Происшествия

Мужчине выстрелили в голову в центре Ростова-на-Дону

На проспекте Соколова в центре Ростова-на-Дону неустановленный злоумышленник выстрелил из ружья в голову местному жителю.
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Политика

Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля

Обновлено в 13:28
Здоровье

В российских тюрьмах появятся хосписы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.
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