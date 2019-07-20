Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).

с чего всё началось

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ. Все инвесторы будут считаться «особо защищаемыми».

Кино Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.

Единоборства Олейник попал в больницу после боя с Харрисом Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Единоборства Боксеру Дадашеву после боя удалили часть черепа Российский боксер Максим Дадашев получил отек мозга в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Единоборства 40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Политика Посольство США выпустило обращение к украинцам по случаю выборов Соединённые Штаты призывают к проведению мирных, свободных и честных парламентских выборов на Украине.

Политика Восемь избирательных участков не открыли на Украине Заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что восемь избирательных участков на Украине не открылись.

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Политика КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Происшествия Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.

Космос 50 лет назад состоялась высадка на Луну Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.

Армия и оружие В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Культура С понедельника в регионе стартует неделя казачьей культуры Как сообщили «Волга-Каспий» в комитете культуры, неделя казачьей культуры будет проходить у местечка Прорва на берегу реки Хопёр и в станице Кумылженской: ожидается, что в масштабном форуме примут участие 50 фольклорных ансамблей и солистов из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей, Москвы и Республики Крым.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».