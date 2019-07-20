Экономика

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянамиМосковский Комсомолец вчера в 08:31

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ. Все инвесторы будут считаться «особо защищаемыми».
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с чего всё началось

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
РБКвчера в 05:00

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Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ruвчера в 06:33

РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Ведомостивчера в 11:58

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами

Московский Комсомолецвчера в 08:31

ЦБ сохранил поправки о запрете на покупку акций зарубежных компаний

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Четыре инвестора Набиуллиной. Центробанк и брокеры борются за несуществующий рынок

Новая газетавчера в 07:20

Россиянам запретят покупать акции иностранных компаний

News.ruвчера в 05:48

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

РБКвчера в 05:00
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Политика

Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады

Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.
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Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России

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В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНом

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено в 02:46
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Nokia готовит к анонсу две новых модели Nokia 6.2 и Nokia 7.2

Легендарная компания Nokia готовит к дебюту две новых модели своих телефонов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

Украинские военные нарушили режим прекращения огня, начавшийся в полночь.
Обновлено в 06:40
Происшествия

На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека

Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Авто

Бюджетник Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии

Компания Renault привезла на автомобильную выставку в Индонезии (GIIAS-2019) свой новый бюджетный кросс-вэн – Triber.
Обновлено в 04:27
Политика

Министр финансов Великобритании уйдет в отставку из-за Бориса Джонсона

Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром, сообщает Sky News.
Обновлено в 06:28
Футбол

Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»

Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Политика

Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера

Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
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Происшествия

Стендап-комик умер на сцене во время выступления

Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника

«В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы», — заключила Соломатина.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных

Как сообщает «Интерфакс», в учениях примут участие более трёх тысяч военнослужащих из 14 стран.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах

В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi

В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Кино

Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной

Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту.
Обновлено в 06:46
Космос

Корабль «Союз МС-13» доставил на МКС новый экипаж

Все из новоприбывших являются полковниками, Россию там представил Александр Скворцов, от NASA полетел Эндрю Морган, а итальянец Лука Пармитано выступает членом ЕКА.
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Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке.
Обновлено 19 июля в 12:00
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Кино

Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

Обновлено в 06:42
Политика

В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет

Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Люлька с рабочими рухнула в шахту лифта в Петербурге

20 июля около половины двенадцатого дня во время проведения работ в шахте лифта, на высоте второго этажа оборвалась люлька, в результате чего рабочие упали в шахту лифта.
Обновлено в 06:34
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40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Общество

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
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Рядом с красноярским пляжем нашли огромную свалку мёртвого скота

Обновлено вчера в 00:53
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