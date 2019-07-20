Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).

с чего всё началось

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ. Все инвесторы будут считаться «особо защищаемыми».

Политика Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады Одним из первых законопроектов, который предстоит рассмотреть новому составу Верховной рады, будет документ о снятии депутатской неприкосновенности.

Политика Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Футбол В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНом Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Армия и оружие Украинские военные сорвали перемирие Украинские военные нарушили режим прекращения огня, начавшийся в полночь.

Происшествия На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.

Авто Бюджетник Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии Компания Renault привезла на автомобильную выставку в Индонезии (GIIAS-2019) свой новый бюджетный кросс-вэн – Triber.

Политика Министр финансов Великобритании уйдет в отставку из-за Бориса Джонсона Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром, сообщает Sky News.

Футбол Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем» Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.

Политика Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Происшествия Стендап-комик умер на сцене во время выступления Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника «В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы», — заключила Соломатина.

Армия и оружие В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных Как сообщает «Интерфакс», в учениях примут участие более трёх тысяч военнослужащих из 14 стран.

Политика МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.

Политика Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.

Гаджеты Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.

Кино Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.

Происшествия Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту.

Космос Корабль «Союз МС-13» доставил на МКС новый экипаж Все из новоприбывших являются полковниками, Россию там представил Александр Скворцов, от NASA полетел Эндрю Морган, а итальянец Лука Пармитано выступает членом ЕКА.

Политика В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.

Происшествия Люлька с рабочими рухнула в шахту лифта в Петербурге 20 июля около половины двенадцатого дня во время проведения работ в шахте лифта, на высоте второго этажа оборвалась люлька, в результате чего рабочие упали в шахту лифта.

Единоборства 40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.

Общество Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.