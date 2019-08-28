Экономика

РБКРБКЦБ решил объединить два санируемых банка

Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора. Обе кредитные организации сейчас проходят процедуру финансового оздоровления и управляются временными администрациями от Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
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ЦБ решил объединить два санируемых банка

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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
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ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

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Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги критично отозвался о работе ряда регионов с выделяемыми на экологию реки средствами.
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