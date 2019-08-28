Экономика
РБКЦБ решил объединить два санируемых банка
Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора. Обе кредитные организации сейчас проходят процедуру финансового оздоровления и управляются временными администрациями от Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
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Происшествия
Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде
В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:39
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Происшествия
В Челябинске прекратили уголовное дело координатора штаба Навального
Полиция в Челябинске прекратила уголовное дело координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского по статье о хулиганстве из-за акции «Он нам не царь».
Дождь 10:38
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Наука
Создана вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Аргументы и Факты 10:01
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Футбол
Сульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ».
Sport24.ru 05:21
Общество
В рекламе российской торговой сети впервые снялась модель в хиджабе
Российский ретейлер Gloria Jeans задействовал в рекламе модель в хиджабе.
Известия 08:18
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Экономика
Медведев осудил регионы за работу со средствами на экологию Волги
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне Волги критично отозвался о работе ряда регионов с выделяемыми на экологию реки средствами.
News.ru 10:10
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10
Кино
Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Космос
Третий за месяц спутник связи «Глонасс-М» выведен из эксплуатации
Российский спутник связи "Глонасс-М" временно выведен из эксплуатации.
РЕН ТВ 07:19