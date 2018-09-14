Экономика
ЦБ решил не требовать от банков резервов под ипотечные каникулыРоссийская газета 09:32
Банк России решил вывести ипотечные каникулы из-под общего правила, по которому банки должны досоздавать резервы при реструктуризации кредита и переоценки финансового положения заемщика. Проект поправок в профильное Положение № 590-П Банк России опубликовал для общественного обсуждения.
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Банки РФ смогут не ухудшать качество кредитов заемщиков с «ипотечными каникулами»
Интерфакс - Россия07:31
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