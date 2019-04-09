Экономика

ЦБ решил, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежейПраво.ру 00:33

Сбербанк и ЦБ ищут компромисс по системе быстрых платежей Согласно пояснительной записке, проект ЦБ направлен на обеспечение беспрепятственного и недискриминационного доступа пользователей платежных услуг к сервису быстрых платежей.
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ЦБ обязал «Сбербанк» подключиться к системе быстрых платежей до 1 сентября

НТВ04:15

Все системно значимые банки РФ могут присоединить к системе быстрых платежей в сентябре

ПРАЙМвчера в 14:13

ЦБ определился с датой подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей

РБКвчера в 20:00

Названы сроки подключения банков к системе быстрых платежей

REGNUMвчера в 22:20

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 18:44

ЦБ может обязать все системно значимые банки РФ присоединиться к СБП до осени

Банки.рувчера в 14:33

Сбербанк могут обязать подключиться к системе быстрых платежей

Эхо Москвывчера в 21:04
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Происшествия

Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Свидетель заявил, что водитель Соловчук первым напал на Мамаева

Обновлено в 08:25
Гаджеты

16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году

Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51
Технологии

«Лаборатория Касперского» обнаружила черный рынок цифровых личностей

Как рассказал Сергей Ложкин, в феврале эксперты компании обнаружили подпольный магазин под названием Genesis, который торгует цифровыми личностями.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57

Министерство обороны опровергло сообщение одного из сетевых изданий о том, что в Сирию якобы перебросили новейшие самолеты Су-57.
Обновлено в 07:20
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Саратовский облсуд оправдал Алексея Панагушина

Только что Саратовский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Саратовгесстрой" Алексею Панагушину.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Политика

В «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 млрд рублей

Более 1,6 млрд рублей было похищено в подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:01
Общество

Главный архитектор Липецка написала заявление об увольнении

Сегодня заявление «по собственному» написали председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Бахтин и главный строитель города Сергей Косинов.
Обновлено в 08:36
Политика

Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд

Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Политика

В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы

Занимающий пост президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату проведения досрочных выборов главы республики.
Обновлено в 03:24
Транспорт

Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линии

Обновлено в 07:15
Происшествия

Начальнику СвЖД продлили домашний арест

Обновлено в 08:46
Политика

Порошенко извинился за плакат с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах

В сеть утекли новые рендеры флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 02:04
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

Обновлено в 08:12
Авто

Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы

Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
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