Экономика
ЦБ решил, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежейПраво.ру 00:33
Сбербанк и ЦБ ищут компромисс по системе быстрых платежей Согласно пояснительной записке, проект ЦБ направлен на обеспечение беспрепятственного и недискриминационного доступа пользователей платежных услуг к сервису быстрых платежей.
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Происшествия
Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году
Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51
Технологии
«Лаборатория Касперского» обнаружила черный рынок цифровых личностей
Как рассказал Сергей Ложкин, в феврале эксперты компании обнаружили подпольный магазин под названием Genesis, который торгует цифровыми личностями.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57
Министерство обороны опровергло сообщение одного из сетевых изданий о том, что в Сирию якобы перебросили новейшие самолеты Су-57.
Обновлено в 07:20
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Саратовский облсуд оправдал Алексея Панагушина
Только что Саратовский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Саратовгесстрой" Алексею Панагушину.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Политика
В «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 млрд рублей
Более 1,6 млрд рублей было похищено в подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:01
Общество
Главный архитектор Липецка написала заявление об увольнении
Сегодня заявление «по собственному» написали председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Бахтин и главный строитель города Сергей Косинов.
Обновлено в 08:36
Политика
Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Политика
В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы
Занимающий пост президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату проведения досрочных выборов главы республики.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Начальнику СвЖД продлили домашний арест
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко извинился за плакат с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах
В сеть утекли новые рендеры флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 02:04
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Авто
Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы
Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27