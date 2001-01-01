Экономика

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнееТАСС 04:51

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее, раскрывая гражданам больше информации при переводах без открытия счета, в том числе в другие государства. Об этом сообщается в методических рекомендациях регулятора, опубликованных на официальном сайте.
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Банк России рекомендовал банкам подробнее рассказывать гражданам об условиях денежных переводов

Гарант09:51

ЦБ РФ выпустил рекомендации для банков о переводах без открытия банковских счетов

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ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее

ТАСС04:51

ЦБ дал банкам рекомендации по информированию клиентов с денежными переводами

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ЦБ предписал ввести информацию о возможных комиссиях при переводе денег

МонаВиста09:38

Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах

Современный Предпринимательвчера в 03:59
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Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
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Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

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Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
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Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
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На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
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Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
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«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Волейбол. Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

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Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Здоровье

Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
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Два человека погибли в результате стрельбы в Чикаго

По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 13:41
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ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
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В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
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Экономика

Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании

Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.
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Через несколько дней певице Алле Пугачевой исполнится 70 лет.
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Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
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Яна Поплавская строит «дом Красной шапочки»

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