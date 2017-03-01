Экономика
ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнееТАСС 04:51
ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее, раскрывая гражданам больше информации при переводах без открытия счета, в том числе в другие государства. Об этом сообщается в методических рекомендациях регулятора, опубликованных на официальном сайте.
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Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах
Современный Предпринимательвчера в 03:59
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