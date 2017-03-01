ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнееТАСС 04:51

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее, раскрывая гражданам больше информации при переводах без открытия счета, в том числе в другие государства. Об этом сообщается в методических рекомендациях регулятора, опубликованных на официальном сайте.

Политика Шойгу распорядился отправлять сотрудников в горячие точки за бездушие Министр распорядился отправлять проявивших бездушие должностных лиц, которые сидят в «тылу», в «более горячие точки», где свой профессионализм нужно ежедневно подтверждать на полигонах.

Единоборства Емельяненко пообещал выбить зубы Кокляеву Следующий официальный бой Емельяненко проведет 10 мая против бывшего бойца UFC бразильца Луиса Энрике в рамках турнира "Битва на Волге 12".

Происшествия В администрации Дербентского района проходят обыски Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Шоу-бизнес Дочь Валерии экстренно прооперировали Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.

Политика Украина расширила санкции против России Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.

Происшествия Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Футбол Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Общество Медведев назвал главное качество хорошего начальника Одна из школьниц Полина Осипова спросила у Медведева, в чем заключается разница между руководителями-мужчинами и руководителями-женщинами и нужно ли их вообще сравнивать.

Футбол Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.

Гаджеты Первый блин — комом. Выпуск стиральной машины Redmi 1A задерживается Напомним, Redmi 1A рассчитана на 8 кг белья, стиральная машина Redmi имеет высоту 944 мм и ширину 545 мм.

Политика Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».

Единоборства Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана Россиянин пошутил, что ему пришлось бы нанять охрану, чтобы не подвергать знаменитого футболиста опасности.

Авто Иностранцы рассказали, что они думают о LADA Сайт Sputnik Mundo рассказал, что думают боливийцы о LADA на самом деле.

Общество Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Жители ряда регионов испытывают сложности со входом в систему.

Общество В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации Приехавшие на вызов Ксении врачи настаивали на госпитализации, но вдова Марьянова не стала слушать медиков и осталась дома.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.

Политика Венесуэла покидает Организацию американских государств В сообщении МИДа говорится, что признание Х. Гуаидо ОАГ —это одно из самых печальных решений организации, а также применение давления и шантажа на страны-члены, входящие в объединение, для удовлетворения пожеланий Вашингтона.

Политика В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.

Здоровье В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы детских смесей По мнению авторов законопроекта, матери отказываются от грудного вскармливания в пользу искусственного, в частности, из-за рекламы детских молочных смесей и сопутствующих ей маркетинговых активностей.

Шоу-бизнес Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.